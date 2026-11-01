К середине 1970-х официальная молодёжная политика в Великобритании зашла в тупик. Безработица, маргинализация, отсутствие будущего, социальная изоляция. В 1977 году BBC сняла телефильм о британской колонии для малолетних преступников и не решилась показать его в эфире. Через два года режиссёр Алан Кларк переснимает её для кино. Фильм становится одним из самых жёстких в истории британского экрана. Действие фильма разворачивается в борстале, юношеской колонии. Там выживают только те подростки, кто готов преступить грань закона, приличия, порядочности. Насилие возведено в абсолют. Взрослые в фильме не спасают, а наслаждаются властью и ломают людей. Фильм показывает самую закрытую, страшную и безнадёжную часть того мира. И после фильма возникает вопрос: как можно осуждать молодёжь, когда их бросили в самый трудный момент? Чтобы узнать адрес и записаться, пиши боту в тг слово «SCUM».