С 21 по 30 ноября в Пионере пройдёт международный кинофестиваль «Наконец-то в кино» — ежегодный цикл кинотеатра, состоящий из музейных раритетов, премьер и встреч с режиссёрами. В этом выпуске будут показаны ретроспектива кинодинастии Гаррель, программа российских дебютантов «Пионер/Автор» и одиозная постановка «Королевы Марго», ранее не выходившая в российский прокат.