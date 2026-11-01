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МКФ «Наконец-то в кино–2026»

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 950₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

С 21 по 30 ноября в Пионере пройдёт международный кинофестиваль «Наконец-то в кино» — ежегодный цикл кинотеатра, состоящий из музейных раритетов, премьер и встреч с режиссёрами. В этом выпуске будут показаны ретроспектива кинодинастии Гаррель, программа российских дебютантов «Пионер/Автор» и одиозная постановка «Королевы Марго», ранее не выходившая в российский прокат.

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