Эхо 36-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку»
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 16+
Кино
Фестивали
Про событие
Международный кинофестиваль документального кино, который проходит в Санкт-Петербурге. В Москве фестиваль продолжится серией выборочных показов фильмов. Расписание смотри по ссылке Купить билет.
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