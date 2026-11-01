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Эхо 36-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 16+
Кино
Фестивали

Про событие

Международный кинофестиваль документального кино, который проходит в Санкт-Петербурге. В Москве фестиваль продолжится серией выборочных показов фильмов. Расписание смотри по ссылке Купить билет.

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