Джеффри Лебовски, по прозвищу «Чувак» — бездельник из Лос-Анджелеса, который хочет наслаждаться жизнью и покоем, но судьба другого мнения. Гангстеры ошибочно принимают «Чувака» за однофамильца-миллионера. После чего Джеффри оказывается втянутым в странную серию событий с участием нигилистов, продюсеров фильмов для взрослых, хорька и большой суммы денег. Джоэл и Итан Коэн создали собственную вселенную, где чёрный юмор соседствует с экзистенциальными вопросами, случайность управляет человеческими судьбами, а самые нелепые ситуации оборачиваются настоящей трагедией. На лекции поговорят о том, как братья Коэн сформировали свой кинематографический язык, почему их герои так часто оказываются заложниками обстоятельств и откуда в их фильмах столько абсурда. Вспомнишь «Фарго», «Старикам тут не место» и другие их фильмы, которые давно стали классикой.