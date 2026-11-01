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Кинопоказ + лекция: «Большой Лебовски»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Джеффри Лебовски, по прозвищу «Чувак» — бездельник из Лос-Анджелеса, который хочет наслаждаться жизнью и покоем, но судьба другого мнения. Гангстеры ошибочно принимают «Чувака» за однофамильца-миллионера. После чего Джеффри оказывается втянутым в странную серию событий с участием нигилистов, продюсеров фильмов для взрослых, хорька и большой суммы денег. Джоэл и Итан Коэн создали собственную вселенную, где чёрный юмор соседствует с экзистенциальными вопросами, случайность управляет человеческими судьбами, а самые нелепые ситуации оборачиваются настоящей трагедией. На лекции поговорят о том, как братья Коэн сформировали свой кинематографический язык, почему их герои так часто оказываются заложниками обстоятельств и откуда в их фильмах столько абсурда. Вспомнишь «Фарго», «Старикам тут не место» и другие их фильмы, которые давно стали классикой.

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