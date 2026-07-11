Какими были женщины, вдохновлявшие великих писателей? Кто переписывал рукописи, спасал их от долгов, становился прототипом литературных героинь, а кто превращал жизнь гения в драму? На этой лекции поговорят о самых ярких историях любви в мировой литературе и о том, какую роль музы сыграли в создании великих книг. Кто рассказывает? Анастасия Бурдина. Автор и ведущая подкаста «Акулы пера», лектор и популяризатор литературы. Исследует биографии писателей, историю создания произведений и культурный контекст, делая литературу понятной и увлекательной для широкой аудитории.