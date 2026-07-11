ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Жёны, музы и любовницы: истории любви великих писателей

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2600₽
Возраст 16+

Про событие

Какими были женщины, вдохновлявшие великих писателей? Кто переписывал рукописи, спасал их от долгов, становился прототипом литературных героинь, а кто превращал жизнь гения в драму? На этой лекции поговорят о самых ярких историях любви в мировой литературе и о том, какую роль музы сыграли в создании великих книг. Кто рассказывает? Анастасия Бурдина. Автор и ведущая подкаста «Акулы пера», лектор и популяризатор литературы. Исследует биографии писателей, историю создания произведений и культурный контекст, делая литературу понятной и увлекательной для широкой аудитории.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Больше Чем Можешь
Больше Чем Можешь

500₽

Осень в живописи: лекция с бокалом вина
Осень в живописи: лекция с бокалом вина

3900₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Рисование вином
Рисование вином

3900₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста