Как создаются легендарные персонажи мировой литературы и кинематографа? Что объединяет Гарри Поттера, Мориарти и Джокера? На лекции «Архетипы в кино и литературе» разберёшься, как рождаются яркие и достоверные герои, которые способны зацепить самого притязательного зрителя и читателя. Поговорят о секретах бестселлеров и формуле идеального персонажа. Лекция будет интересна тем, кто занимается искусством как практик, изучает как теоретик или находится в позиции наблюдателя. Кто рассказывает? Надежда Яворовская. Филолог, преподаватель, публичный лектор «Правого полушария интроверта», ведущая подкаста «Современники».