Микеланджело Буонарроти — один из титанов Итальянского Возрождения. Его творчество стало стилистическим мостом между эстетическими воззрениями Высокого Возрождения и предчувствием эпохи барокко. Уже в живописи и скульптуре великого гения заметно усложнение ренессансных форм. Микеланджело воплотил в своем творчестве весь масштаб кризиса эпохи: от яростного «освобождения» форм из камня до пронзительных религиозных образов, выражавших личную трагедию веры. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.