Микеланджело. Борьба с мрамором и с Богом
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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1000₽
Возраст 16+
Про событие
Микеланджело Буонарроти — один из титанов Итальянского Возрождения. Его творчество стало стилистическим мостом между эстетическими воззрениями Высокого Возрождения и предчувствием эпохи барокко. Уже в живописи и скульптуре великого гения заметно усложнение ренессансных форм. Микеланджело воплотил в своем творчестве весь масштаб кризиса эпохи: от яростного «освобождения» форм из камня до пронзительных религиозных образов, выражавших личную трагедию веры. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.
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