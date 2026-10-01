Специальный показ культовой медитативной драмы Джима Джармуша «Патерсон». В год выхода картина не только стала одним из безоговорочных фаворитов прессы, но и особенно полюбилась зрителям, почувствовавшим близость с её трогательным героем — обыкновенным водителем автобуса (Адам Драйвер), который в свободное время записывает в тетрадку стихи собственного сочинения. Именно с самовыражением по сюжету и оказываются связаны главные драматические событие фильма. Однако Джармуш развивает этот конфликт в свойственной себе манере, предлагая по-новому взглянуть, как на рутинную повседневность, предлагая обязательно выискивать в ней красоту, так и иначе относиться к творчеству, задумавшись о его настоящей ценности. Несмотря на внешнюю лёгкость, с которой Джармуш рассказывает эту историю, картина оказывается глубоким исследованием роли и происхождения поэзии в жизни. Режиссёр создаёт убедительный портрет персонажа, чей особенный взгляд на вещи позволяет находит прекрасное в окружающей рутине. На примере Патерсона Джармуш демонстрирует универсальную фигуру поэта, продолжающего дело таких выдающихся американских имен, как Уильям Карлос Уильямс, Аллен Гинсберг и Кеннет Кох.