Может ли встреча двух совершенно разных людей изменить жизнь каждого из них? Что на самом деле делает нас близкими — похожесть, общие интересы или способность увидеть в другом человеке что-то настоящее? Вечер кино, размышлений и живого общения. Просмотр фильма «1+1» — историю неожиданной дружбы двух людей из совершенно разных миров, которая постепенно становится чем-то гораздо большим, чем просто знакомство. Тебя ждёт: — авторская лекция писательницы и сценариста Катерины Овсянниковой о создании фильма, драматургии истории, характерах героев и режиссёрских решениях; — просмотр фильма «1+1»; — разговор о главных идеях фильма: дружбе, принятии, свободе, достоинстве и социальных стереотипах; — обсуждение после просмотра: поговорят о том, что зацепило, какие вопросы возникли и почему эта история находит отклик у самых разных людей. Здесь важны разные точки зрения, личные впечатления и возможность услышать друг друга. Участие — 1000р., включая депозит 500р. на заказ в кофейне. Мест — 20. Для записи пиши «фильм» в сообщения @katohanna