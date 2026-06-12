Вечер документального кино за пределами привычных жанровых рамок. Просмотр работы современных авторов и обсуждение увиденного с создателями фильмов. Немного о фильмах: «Слушать, как растёт трава» — это наблюдение за человеком, его телом и окружающим пространством. Фильм предлагает прислушаться к тому, что обычно остаётся незамеченным, и воспринимать реальность через телесную память и ощущения. «Марокканский чай» — фильм начинается со знакомства режиссёра с марокканскими женщинами во время утренней чайной церемонии. Через приготовление чая, роспись рук хной и повседневные ритуалы Кристина Даурова исследует близость между людьми из разных культур. В центре — язык тела, гостеприимство и ощущение общности, которое может возникнуть даже без общего языка. «1.3 мегапикселя» — короткометражный фильм члена киносообщества, модератора, которого все любят и знают. Фильм был представлен во внеконкурсной программе фестиваля «Короче» в 2025 году и создан в жанре мокументари. Простая на первый взгляд комедия раскрывает семейные взаимоотношения между главным героем и памятью об отце. Стоимость уточняй при записи. Запись в ТГ