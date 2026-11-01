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Кинопоказ: «Убить Билла»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Наёмная убийца жестоко мстит бывшим подельникам. Жестокий боевик Квентина Тарантино — с анимацией и отсылками. Правила: Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места и сидеть рядом с друзьями — приходи заранее. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать. В стоимость билета входит только один напиток. Депозит в стоимость билета не включён.

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