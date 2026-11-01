В программе — игровое и документальное кино о жизни и работе пролетариата и людей труда, о предприятиях: действующих и разрушенных. О судьбах и жизненном пространстве. О провинции и трудовой Москве. Часть фильмов сняты самими рабочими на производстве и освещают жизнь предприятия изнутри. Здесь нет разрыва между жизнью в быту и жизнью на работе. Будь то видео зарисовки глазами самих героев производства («Псы завода») или кино, снятое в процессе обслуживания жилищно-коммунальной инфраструктуры («Идеальная тишина», «Поверка»). Отдельный блок фестиваля посвящён тому, как завод сегодня выглядит в соцсетях. Рабочие снимают станки, сварку, сборку, погрузку, ремонт, свою смену и выкладывают эти видео в интернет. Иногда это производственный дневник, иногда реклама, иногда юмор, иногда просто красивый кадр с работы. Расписание: 13 ноября 19:00 открытие; 19:30 Поверка (режиссёр Вячеслав Федоров); 20:45 Идеальная тишина (режиссёр Вячеслав Федоров); бонус: обсуждение с кинокритиком Константином Чалым. 14 ноября 17:00 открытие; 17:30 Магазин (режиссёр Софья Саввина); 19:00 Псы Завода (режиссёры Алексей Макаров и Булат Галеев); бонус: обсуждение с киноведом Ирой Дмитриевой; 20:30 Рабочая Ссылка (Русь Пролетарская); 21:30 Музыкальный проект «Интернационал Тени» с программой «Пролетарии всех стран, сияйте». 15 ноября 17:00 открытие; 17:30 показ коротких фильмов: — Закон стоимости (режиссёр Никита Капцов); — Реагент (режиссёр Роман Наумов); — Феномен провинциальной ментальности (режиссёр Арсен Бабушкин); 19:00 фильм Руси Пролетарской; 20:00 Дети Чугунных Богов (режиссёр Тамаш Тот, сценарий — Пётр Луцик, Алексей Саморядов). После каждого показа — общение с авторами фильмов. Чтобы узнать адрес и записаться, пиши боту в тг слово «РУСЬ».