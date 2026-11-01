Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Овдовевший архитектор никак не может прийти в себя, и его маленький сын звонит на радио, чтобы найти папе новую любовь. На другом конце страны эту передачу слышит журналистка из Балтимора — и уже не может выбросить её из головы. Том Хэнкс и Мег Райан в одной из главных романтических комедий 90-х. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent