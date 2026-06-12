Погрузись в готическую вселенную Тима Бёртона — художника, который превратил кино в фантазию о непохожих, одиноких и прекрасных. После фильма поговорят про авторскую анимацию. Вспомнишь «Паранормана» или мультфильм «Я, Франкельда!» и многие другие. На лекции расскажут о символах, скрытых в мультфильме, феномене кукольной анимации, Тиме Бёртоне и кем он вдохновлялся при создании своей готичной вселеннй. Лекцию про кино прочтёт киновед Ариадна Быкова. 850р. + заказать любой напиток в кофейне. Просмотр в оригинале с субтитрами.