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Показ и лекция «Труп невесты»

Кофейня «Кароче Кофе», Старокирочный переулок, 16/2с1

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Погрузись в готическую вселенную Тима Бёртона — художника, который превратил кино в фантазию о непохожих, одиноких и прекрасных. После фильма поговорят про авторскую анимацию. Вспомнишь «Паранормана» или мультфильм «Я, Франкельда!» и многие другие. На лекции расскажут о символах, скрытых в мультфильме, феномене кукольной анимации, Тиме Бёртоне и кем он вдохновлялся при создании своей готичной вселеннй. Лекцию про кино прочтёт киновед Ариадна Быкова. 850р. + заказать любой напиток в кофейне. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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