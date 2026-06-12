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Кинопоказ + лекция «Большой куш»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Окунись в криминальный Лондон вместе с героями культовой чёрной комедии Гая Ричи. Украденный бриллиант, подпольные боксёрские бои, мелкие аферисты и опасные гангстеры – все они оказываются втянуты в одну большую историю. Перед сеансом поговорят о фирменном стиле Гая Ричи: динамичном монтаже, нелинейном повествовании, ярких персонажах и визуальных приемах, благодаря которым «Большой куш» стал одной из самых узнаваемых криминальных комедий начала нулевых. В стоимость билета входит попкорн для каждого — приятное дополнение к просмотру.

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