Окунись в криминальный Лондон вместе с героями культовой чёрной комедии Гая Ричи. Украденный бриллиант, подпольные боксёрские бои, мелкие аферисты и опасные гангстеры – все они оказываются втянуты в одну большую историю. Перед сеансом поговорят о фирменном стиле Гая Ричи: динамичном монтаже, нелинейном повествовании, ярких персонажах и визуальных приемах, благодаря которым «Большой куш» стал одной из самых узнаваемых криминальных комедий начала нулевых. В стоимость билета входит попкорн для каждого — приятное дополнение к просмотру.