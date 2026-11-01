С 4 по 8 ноября кинотеатр Пионер и Посольство государства Израиль проводят ежегодный кинофестиваль израильского кино, который в этом году состоится в 23-й раз. В программе фестиваля 5 новых игровых картин разных жанров — от комедий до лирических драм, лауреат премии неигрового кино ДокАвив «Выйти на шестом» и 5 лучших короткометражек от молодых режиссёров — одна из них, «Клеймо мясника» номинирована на Оскар–2026 в категории «Лучший короткометражный фильм». Также в этом году фестиваль организует две специальные секции: «Ретроспектива Михаила Калика» —два фильма культового советского автора, эмигрировавшего в Израиль в 1971 году. Его лиричные «До свиданья, мальчики», поставленные на Мосфильме и «Неотправленное письмо на Родину», снятое уже в Израиле, будут показаны единым сеансом. «Перспектива: ИИ-фильмы arielko» — сеанс работ израильского художника и визуального артиста Ариелко, созданных им на протяжении последних лет с применением программ искусственного интеллекта. От музыкальных клипов до видео-арта и визуализации культурных образов несколько фильмов общей продолжительностью в полчаса будут сопровождаться комментариями и разбором самого автора и приглашённых гостей. В рамках Детского Пионера будет проведён специальный показ 3–х серий израильского сериала «Кот Крамель», поставленного на основе детских популярных книг. Приключения трёх братьев и мудрого говорящего кота показываются с закадровым переводом для младшей аудитории. Сеансы 23-го фестиваля израильского кино (помимо секций Детского Пионера и Ретроспективы) демонстрируются в оригинале: на иврите с русскими субтитрами.