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Синистер Саунд Фест

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

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1000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Мультижанровый шабаш из различных потусторонних групп с мистическим настроением посреди недели, в выходной день. Встречай: .pierrrced. — инди-гот-рок/альтернативный рок из зазеркалья с элементами пост-панка. EXTRAVAGANZA — женская электроник-рок группа, плетущая своё музыкальное полотно из томного вокала, электронной магии и гитарного рокота. Anima Tempest — готик дум метал истории о призраках, обитающих в мрачных мирах, созданных подсознанием. Instorm — неоклассическая команда, музыка которой сочетает в себе мощную энергетику, динамичные риффы, скоростные соло, пассажи в стиле классической музыки и выразительный вокал. Scream in Darkness — мелодичный дэт-метал европейской школы, в музыке «Скримов» часто слышны и элементы откровенной брутальности. Structured Anger — грув/прогрессив метал

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