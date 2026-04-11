Мультижанровый шабаш из различных потусторонних групп с мистическим настроением посреди недели, в выходной день. Встречай: .pierrrced. — инди-гот-рок/альтернативный рок из зазеркалья с элементами пост-панка. EXTRAVAGANZA — женская электроник-рок группа, плетущая своё музыкальное полотно из томного вокала, электронной магии и гитарного рокота. Anima Tempest — готик дум метал истории о призраках, обитающих в мрачных мирах, созданных подсознанием. Instorm — неоклассическая команда, музыка которой сочетает в себе мощную энергетику, динамичные риффы, скоростные соло, пассажи в стиле классической музыки и выразительный вокал. Scream in Darkness — мелодичный дэт-метал европейской школы, в музыке «Скримов» часто слышны и элементы откровенной брутальности. Structured Anger — грув/прогрессив метал