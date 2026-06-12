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Кинопоказ: «Я начало»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Можно ли объяснить наукой всё, во что мы верим? Где проходят границы между случайностью, судьбой и выбором — и что остаётся за пределами доказуемого? Вечер кино, размышлений и живого обсуждения. Посмотришь фильм в оригинале, с русскими субтитрами. История, в которой научное исследование сталкивается с вопросами веры, любви, идентичности и природы человеческого существования. Тебя ждёт: — авторская лекция писательницы и сценариста Катерины Овсянниковой о создании фильма: поговоришь о замысле, работе над историей и о том, как в ней переплетаются научная фантастика и драма; — разговор о философских идеях фильма; — просмотр фильма; — обсуждение впечатлений и интерпретаций после просмотра — здесь важны разные точки зрения и нет единственного «правильного» ответа. Участие – 1 100р., включая депозит 550р. на заказ в кофейне. Для записи пиши «фильм» в сообщения https://t.me/katohanna

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