Возраст 16+
Кино
Про событие
Можно ли объяснить наукой всё, во что мы верим? Где проходят границы между случайностью, судьбой и выбором — и что остаётся за пределами доказуемого? Вечер кино, размышлений и живого обсуждения. Посмотришь фильм в оригинале, с русскими субтитрами. История, в которой научное исследование сталкивается с вопросами веры, любви, идентичности и природы человеческого существования. Тебя ждёт: — авторская лекция писательницы и сценариста Катерины Овсянниковой о создании фильма: поговоришь о замысле, работе над историей и о том, как в ней переплетаются научная фантастика и драма; — разговор о философских идеях фильма; — просмотр фильма; — обсуждение впечатлений и интерпретаций после просмотра — здесь важны разные точки зрения и нет единственного «правильного» ответа. Участие – 1 100р., включая депозит 550р. на заказ в кофейне. Для записи пиши «фильм» в сообщения https://t.me/katohanna
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