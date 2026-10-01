Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Громкое, красивое и без стеснения сентиментальное кино из тех времён, когда зрителя не боялись впечатлить. Над ним можно слегка посмеиваться, но устоять всё равно не выйдет. Классика, которую знают даже те, кто её не смотрел. Узнаешь с первых кадров. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent