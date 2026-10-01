ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Секретный показ в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Громкое, красивое и без стеснения сентиментальное кино из тех времён, когда зрителя не боялись впечатлить. Над ним можно слегка посмеиваться, но устоять всё равно не выйдет. Классика, которую знают даже те, кто её не смотрел. Узнаешь с первых кадров. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сладкая жизнь: кинохиты XX века
Сладкая жизнь: кинохиты XX века

от 1500₽

Парная йога + кино
Выбор редакции
Парная йога + кино

2000₽

по подписке
Сюрреализм и авангард: как кино научилось видеть сны
Сюрреализм и авангард: как кино научилось видеть сны
по подписке
MHFF. Падение Геркулеса
MHFF. Падение Геркулеса
по подписке
Киноужин: «Практическая магия 2»
Киноужин: «Практическая магия 2»
по подписке
Кинопоказ + обсуждение «Дракула Брэма Стокера»
Кинопоказ + обсуждение «Дракула Брэма Стокера»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи