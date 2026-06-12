Просмотр дебютного фильма Квентина Тарантино — режиссёра, который взорвал мир кино и взбудоражил всех кинокритиков в 90е годы. «Это была самая важная неделя в жизни Квентина Тарантино. Бывший работник видеопроката снимал свой первый фильм. «Бешеные псы» были сняты по его собственному сценарию, рассказывающему о последствиях неудавшегося похищения бриллиантов». На лекции расскажут об истории создания фильма, про то, как Квентин Тарантино навсегда изменил правила гангстерского кино и представления об американском артхаусе, и конечно как он снимает свои фильмы. 850р. + заказать любой напиток в кофейне. Просмотр в оригинале с субтитрами.