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Показ и лекция «Бешеные псы»

Кофейня «Кароче Кофе», Старокирочный переулок, 16/2с1

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр дебютного фильма Квентина Тарантино — режиссёра, который взорвал мир кино и взбудоражил всех кинокритиков в 90е годы. «Это была самая важная неделя в жизни Квентина Тарантино. Бывший работник видеопроката снимал свой первый фильм. «Бешеные псы» были сняты по его собственному сценарию, рассказывающему о последствиях неудавшегося похищения бриллиантов». На лекции расскажут об истории создания фильма, про то, как Квентин Тарантино навсегда изменил правила гангстерского кино и представления об американском артхаусе, и конечно как он снимает свои фильмы. 850р. + заказать любой напиток в кофейне. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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