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Киноклуб грустных и рассеянных «Истребитель зомби»

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр кубинской зомби-комедии, удостоенной премии «Гойя». Оригинальное название Juan de los muertos отсылает к британскому «Шону живых мертвецов», но эта история — уникальная (и первая в своём роде) сатирическая лента, которая весело и задорно, с музыкой, ромом и танцами, раскрывает вполне серьёзные темы, многие из которых наверняка покажутся знакомыми не только кубинцам, но и жителям более холодных мест. В конце концов, наш человек тоже привык выживать в условиях политической нестабильности. Фильм представит Наташа и, как дипломированная зомбологиня, расскажет интересное о товарищах зомби.

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