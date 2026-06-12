Просмотр кубинской зомби-комедии, удостоенной премии «Гойя». Оригинальное название Juan de los muertos отсылает к британскому «Шону живых мертвецов», но эта история — уникальная (и первая в своём роде) сатирическая лента, которая весело и задорно, с музыкой, ромом и танцами, раскрывает вполне серьёзные темы, многие из которых наверняка покажутся знакомыми не только кубинцам, но и жителям более холодных мест. В конце концов, наш человек тоже привык выживать в условиях политической нестабильности. Фильм представит Наташа и, как дипломированная зомбологиня, расскажет интересное о товарищах зомби.