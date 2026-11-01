Режиссёрский показ документального фильма Валерии Гай Германики «Машенька». Режиссёр лично представит картину и расскажет, что происходило по ту сторону камеры. Как менялась история по ходу съёмок, что оставалось за кадром и какие эпизоды особенно запомнились съёмочной группе? Разговор с Валерией будет модерировать журналист и медиаменеджер Михаил Конев, автор Telegram-канала «Ход Конева». Документальное кино занимает особое место в творчестве Валерии Гай Германики: именно с него начиналась её режиссёрская карьера. В ранних «Девочках» и «Мальчиках» уже сформировался характерный для неё интерес к живому наблюдению за героями и реальности, которая сама меняет первоначальный замысел. В «Машеньке» этот принцип вновь оказывается в центре истории. «Машенька» задумывалась как документальный фильм о волонтёрах, помогающих бездомным, но во время съёмок история поменяла направление: продюсер картины влюбляется в её главного героя, бездомного мужчину Эдика. Так социальная документалистика становится пронзительной историей отношений двух людей из совершенно разных миров. Камера Валерии Гай Германики фиксирует не только зарождающееся чувство, но и всё, с чем сталкиваются герои: зависимости, непонимание окружающих, тягу к прежней жизни и страх открыться другому человеку. Без идеализации режиссёр исследует природу любви, человеческой близости и равенства, задавая вопрос: возможно ли принять другого таким, какой он есть, несмотря ни на что? После просмотра разговор продолжится за пределами экрана с Валерией Гай Германикой и Михаилом Коневым. Режиссёр поделится историями со съёмок, расскажет о работе над «Машенькой» и ответит на вопросы гостей. Сам показ станет частью вечера в Madame Roche: здесь кино не заканчивается финальными титрами, а продолжается живым разговором с режиссёром за столами ресторана. Фильм, обсуждение и гастрономия складываются в один вечер без привычной дистанции между автором и зрителями. Вход на показ — по депозиту 15 000 ₽ на человека. Депозит можно использовать на заказ блюд и напитков по меню Madame Roche. Бронь по тел.