В недалеком будущем мир почти не изменился — разве что теперь учёные разработали беспроигрышный метод поиска партнёра: достаточно заплатить, пройти тест, и… вуаля, тебе подберут вторую половинку. Устоять перед искушением не удалось и Лоре: девушка в компании лучшего друга Саймона приходит в контору, чтобы узнать, кто же её родственная душа. Тест указывает на некого Лукаса — будущего мужа Лоры и отца её ребёнка. Хеппи-энд наступил? Увы, всё не так просто. Наука вступает в конфликт с сердцем: кажется, лучшие друзья оба втайне хотели, чтобы идеальным партнёром Лоры оказался Саймон… После просмотра обсудят: • Как навязчивый поиск «идеального» партнёра заставляет нас не замечать реальных людей рядом — и какие психологические механизмы в этом участвуют; • Почему дружба часто остаётся «невидимой» в контексте романтических ожиданий — и как научиться ценить ту форму близости, которая уже есть. Встречу проведёт опытный социальный психолог, эксперт в межличностных отношениях и создательница социально-психологического проекта Межличка — Волкова Елизавета. Стоимость делится на несколько частей: 1. 500р. — билет оплачивается организатору при записи. В него входят полноценный кинопросмотр и далее обсуждение фильма совместно с психологом; 2. Тариф пространства «Тёплое место» оплачивается в день посещения (350р./час). В него входят безлимитные напитки и угощения.