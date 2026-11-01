Сами организаторы заявляют, что это благотворительный фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями развития, создающий пространство, где их видят, слышат и принимают. Живые участники: Kartrika реклама снов птица виновата! Нелюдимка Хоровая Лаба + диджейки