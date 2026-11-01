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Сами организаторы заявляют, что это благотворительный фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями развития, создающий пространство, где их видят, слышат и принимают. Живые участники: Kartrika реклама снов птица виновата! Нелюдимка Хоровая Лаба + диджейки
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