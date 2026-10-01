Кинокаддл в преддверии Хэллоуина. Просмотр «Выживут только любовники» — вампирская драма Джима Джармуша о близости, которая не отменяет одиночества, и о нежности, прорастающей сквозь века. Это фильм о том, как трудно оставаться вместе, когда время теряет смысл. Как спасти любимого, спустившись в его тьму. Как напомнить, что свет всё ещё существует. Просмотр в полумраке, под пледами, с чаем и шарлоткой, которую вместе приготовят. А после — разговоры о том, что зацепило и что отозвалось. Ведущая: Алина Шарова — психолог по отношениям, специалист по развитию чувственности и сексуальности. Программа: сбор гостей с 18:30, готовка шарлотки, просмотр фильма, обсуждение в кругу за чаем. Место проведения: м. Чистые пруды, лофт «Резиденция на Чистых» (точный адрес — при записи)