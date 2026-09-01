Мода проходит. Стиль остаётся. Две женщины, две легенды и два совершенно разных взгляда на моду. Шанель — про свободу, лаконичность и новую женственность. Скиапарелли — про сюрреализм, цвет, провокацию и моду как искусство. На иммерсивной лекции узнаешь, как они изменили XX век, почему стали соперницами и как появились маленькое чёрное платье, Chanel №5, шокирующий розовый и знаменитое платье-лобстер. Гости смогут примерить необычные образы, рассмотреть украшения и фактуры, вдохновлённые эстетикой двух великих дизайнеров. В программе — бокал вина. Лекцию проведёт искусствовед и дизайнер Елена Гончар.