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Лекция с бокалом вина: «Коко Шанель и Эльза Скиапарелли»

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Мода проходит. Стиль остаётся. Две женщины, две легенды и два совершенно разных взгляда на моду. Шанель — про свободу, лаконичность и новую женственность. Скиапарелли — про сюрреализм, цвет, провокацию и моду как искусство. На иммерсивной лекции узнаешь, как они изменили XX век, почему стали соперницами и как появились маленькое чёрное платье, Chanel №5, шокирующий розовый и знаменитое платье-лобстер. Гости смогут примерить необычные образы, рассмотреть украшения и фактуры, вдохновлённые эстетикой двух великих дизайнеров. В программе — бокал вина. Лекцию проведёт искусствовед и дизайнер Елена Гончар.

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