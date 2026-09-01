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Тюнинг Фест 2к26

ADM Raceway

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали

Про событие

Выставка, кольцевые гонки и дрифт. Тюнинг Фест стирает грань между уличным стилем и профессиональным автоспортом! На одной площадке можно увидеть выставку самых необычных автомобилей Москвы, кольцевые гонки с участием формульных болидов, дрифт-зону для любителей контролируемого заноса. В течении дня тебя ждёт насыщенная программа на сцене с конкурсами и призами, выбор лучших тюнинг-проектов года. А выбрать будет из чего: «Тюнинг Фест» собирает множество необычных проектов на базе японских машин и автомобилей в стиле заниженной посадки, мощные спорткары с карбоновым кузовом, нестареющую классику и прочие проекты, которые приковывают взгляды и редко встречаются на дорогах общего пользования. На треке тебя ждёт целый день бескомпромиссной борьбы, а возле сцены активности для зрителей, встречи с автоблогерами и представителями автоспорта.

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