Прозвучат самые любимые итальянские песни, гремевшие на всех танцплощадках. В программе вечера — хиты великих итальянцев: Адриано Челентано, Тото Кутуньо — «L'Italiano», Ренато Карозоне и многих других. Знакомые мелодии от танцевальных хитов до трогательных баллад. В этот вечер сцена превратится в маленькую Италию. На сцене — прекрасные музыканты, которые бережно воссоздадут ту самую атмосферу: солнце, море, страсть и лёгкость. Что ты получишь? — Ностальгию — тёплую, как итальянское лето — Уютный вечер в центре Москвы — Изысканные блюда от шеф-повара — итальянскую музыку лучше всего слушать с хорошим вином и пастой.