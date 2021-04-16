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Jam Club

Москва, улица Сретенка, 11

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В любой день недели ты можешь услышать лучших музыкантов страны, вдохновиться живыми концертами и разделить эмоции с другими слушателями. Программы собирают полные залы и покоряют сердца. Представлен полный спектр разных стилей — блюз, фанк, рок, французский шансон, босса-нова, и, конечно же, джаз. Здесь можно не только слушать музыку, но и вкусно поужинать: Разнообразное ресторанное меню и большой выбор напитков на любой вкус. Всё — чтобы вечер стал по-настоящему особенным. Режим работы: пн-чт: 18:00 до 00:00 пт: 18:00 до 02:00 сб: 14:00 до 02:00 вс: 13:00 до 00:00 Сайт: https://jamclub.moscow/
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Комментарии

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Lange Lidiya
25 мая 2021, 18:50

Очень приятное атмосферное место, где много внимания уделено и музыке, и кухне. Не стоит импровизировать с посещением - забронируйте столик заранее. Приятно когда вас ждут. Особенно хотелось бы отметить официантов, которые тоже слегка на джазе)

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