Любишь голливудские фильмы и мюзиклы XX века? А как насчёт французских комедий Луи де Фюнеса и Пьера Ришара? Или, может быть, итальянского кино с участием Софи Лорен? Известный российский джазовый певец Алекс Абра вместе с ведущими джазменами столицы исполнит в своей легкой и непринуждённой манере произведения из классики мирового кинематографа в авторских джазовых аранжировках. «Mr. Sandman», «Istanbul (Not Constatinople)», «Mambo Italiano», «Singing In The Rain» — известные каждому произведения прозвучат в романтичной и изысканной атмосфере, к которой Алекс органично добавляет юмор и активное общение с публикой. Алекс Абра — композитор, эстрадно-джазовый певец и лингвист, говорящий на английском, французском и итальянском языках. Он обладает редким бархатным баритоном, который так хорошо ложатся на любимые всеми джазовые и эстрадные хиты. На сцену выйдут: Алекс Абра (вокал), Лев Кушнир (рояль), Юрий Псянчин (саксофон), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас), Пётр Афанасьев (ударные).