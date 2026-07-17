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Джаз из кинофильмов

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»
Мясницкая ул., 15

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от 1500₽ до 5500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Любишь голливудские фильмы и мюзиклы XX века? А как насчёт французских комедий Луи де Фюнеса и Пьера Ришара? Или, может быть, итальянского кино с участием Софи Лорен? Известный российский джазовый певец Алекс Абра вместе с ведущими джазменами столицы исполнит в своей легкой и непринуждённой манере произведения из классики мирового кинематографа в авторских джазовых аранжировках. «Mr. Sandman», «Istanbul (Not Constatinople)», «Mambo Italiano», «Singing In The Rain» — известные каждому произведения прозвучат в романтичной и изысканной атмосфере, к которой Алекс органично добавляет юмор и активное общение с публикой. Алекс Абра — композитор, эстрадно-джазовый певец и лингвист, говорящий на английском, французском и итальянском языках. Он обладает редким бархатным баритоном, который так хорошо ложатся на любимые всеми джазовые и эстрадные хиты. На сцену выйдут: Алекс Абра (вокал), Лев Кушнир (рояль), Юрий Псянчин (саксофон), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас), Пётр Афанасьев (ударные).

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