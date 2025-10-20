ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Самые страшные «Секретные материалы»

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Кто знает, что скрывается в пожелтевших лесах, возможно, истина? В преддверии Хэллоуина погрузишься с клубом «киномикон» в жуткое наследие одного из самых важных сериалов 90-х. Начнёшь с небольшой лекции о его истории, что убило картину, и почему есть смысл смотреть её прямо сейчас. Затем глянешь два очень страшных эпизода и обсудишь свои впечатления. Вход свободный по регистрации через тг организатора. Ребята будут рады любому донату. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста