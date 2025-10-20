Выбор редакции
Самые страшные «Секретные материалы»
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное
Про событие
Кто знает, что скрывается в пожелтевших лесах, возможно, истина? В преддверии Хэллоуина погрузишься с клубом «киномикон» в жуткое наследие одного из самых важных сериалов 90-х. Начнёшь с небольшой лекции о его истории, что убило картину, и почему есть смысл смотреть её прямо сейчас. Затем глянешь два очень страшных эпизода и обсудишь свои впечатления. Вход свободный по регистрации через тг организатора. Ребята будут рады любому донату. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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