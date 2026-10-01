Скоро всякая инфернальная погань полезет из всех щелей, чтобы доводить простой народ до истерик и воровать человеческие душонки. Но и тут славные морские бродяги смогли всех уделать и прибыли в Гоблинград не с пустыми крюками. Они привезли свой потусторонний праздник — День Дна. В этот день к пирату приходят все когда-либо умерщвленные им простофили. Просто чтобы пообщаться, потому что убийства, вроде как, в пиратском быту вещь совершенно обыденная, и вполне себе уважаемая часть жизни. В связи с этим господа и дамы делают вот что: 1 — наряжаются мертвяками и выбеливают лица, чтобы не раздражать усопших излишней живостью тела; 2 — украшают вообще всё различным мусором, который вылавливается из моря; 3 — в конце Дня Дна все приходят на оголтелый пиратский рейв, приводят своих мертвецов и слушают Rum and Ace. Вся эта информация жизненно необходима к пониманию, потому что это тема нового ДнД приключения в «Блюющем Скелете». Классический водоворот сумасшедших морских приключений, покойники, леденящие кровь сюжетные повороты и прочий контролируемый хаос. На одну ночь все участники превратятся в трясущееся от страха желе с седыми волосами. В билет входят фирменные забавы: опытный гейммастер/перерыв на перекус/основное блюдо/3 напитка на выбор/уникальная атмосфера. Бронь столов и подробная информация по телефону. Приобрести билет можно лично в таверне