Костюмы, тыквы и разговоры о смерти — отличный план на Хэллоуин :) Кафе смерти (Death Cafe) — формат встреч, где можно свободно и без табу говорить о смерти, горевании и всём, что с ними связано. Здесь не нужно искать правильные ответы, но можно делиться разными мыслями, слушать других и задавать вопросы. Как всё будет проходить? Здесь организуют три стола, за каждым будет модератор. Будешь обсуждать смерть, горевание, страхи и вопросы. И, конечно, жизнь — ведь именно её конечность напоминает нам о том, как она ценна. Чтобы присоединиться, оставь под постом комментарий «Хочу пойти».