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Добро пожаловать в Трансильванию (Welcome to Transylvania)

Restaurant by Deep Fried Friends
Яузская улица, 10/2с2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Добро пожаловать в гости в Трансильванию, где даже у чудовищ безупречный вкус. В эту ночь тебя ждут Glukoza со специальным диджей-сетом, Kedr Livanskiy и Laladevochka, Crazysuka х Superobzhorka + Алена Гар, Nyaono, Chaika, Sasha Vpiska и Angelnova. Клуб превратится в пространство тёмного гламура, слэшер-эстетики и жуткой красоты. Выпусти своих внутренних демонов, дай волю тёмной стороне и не бойся быть тем, кем ты являешься на самом деле. В конце концов, кто сказал, что чудовище обязательно должно быть страшным?

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