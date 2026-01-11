Добро пожаловать в гости в Трансильванию, где даже у чудовищ безупречный вкус. В эту ночь тебя ждут Glukoza со специальным диджей-сетом, Kedr Livanskiy и Laladevochka, Crazysuka х Superobzhorka + Алена Гар, Nyaono, Chaika, Sasha Vpiska и Angelnova. Клуб превратится в пространство тёмного гламура, слэшер-эстетики и жуткой красоты. Выпусти своих внутренних демонов, дай волю тёмной стороне и не бойся быть тем, кем ты являешься на самом деле. В конце концов, кто сказал, что чудовище обязательно должно быть страшным?