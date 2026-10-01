Уже четвёртый год подряд Unpleasant Scream устраивает Хэллоуин — такой, каким он был изначально. С тыквами, костюмами и развлечениями, которые леденят душу. Как всегда, на сцене — крутые команды из Екатеринбурга и Москвы: IX reflections (Москва, дарквейв, синт) — впервые в Екатеринбурге; Lucky'12 (сайкобилли); Kennedy's Killers (гот-рок); богема (пост панк) — впервые на Unpleasant Scream. Щепотку колдовства добавят бурлеск и клоунада. В главных ролях – Kamm Undead Lenore Noir, Alexandra Zay. Мини-ярмарка, фотозона и конкурс костюмов — всё среди ингредиентов зелья. Не хватает только тебя.