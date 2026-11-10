Тщательно планировать свидание? Не. А вот тщательно планировать встречу с лучшей подругой — другой разговор.

Что будет в статье:

Она самая лучшая, скажи! Твой сообщник, твоя муза и поддержка. И она точно достойна отличной тусовки, после которой вы обе с новыми силами будете покорять мир. Итак, организовываем важнейшую встречу (куда там собеседованиям и свиданиям) — встречу с нашей бести.

Не кринж, а свобода

Подруга — тот человек, с которым комфортно быть собой, забив на окружающих. Уж в каких состояниях вы друг друга не видели! Чем не повод ещё раз ярко проявить себя? А заодно и получить пару новых локальных мемов в копилку.

Москва:

Санкт-Петербург:

Весёлое музыкальное лото Комбо из разрывных шуток и азарта, где ты живёшь в каждом треке. Ведущий — проф... 12 ноября Синий Пушкин от 990₽ ХорФест Большой фестиваль совместного пения, где зрители становятся участниками. 3 000 ... 22 ноября Vokzal 1853 от 1200₽

Поделки

Не знаем, была ли в вашей дружбе страничка совместных уроков, но обещаем: вайб «да покажи как ты это сделала» и «оно у тебя на макаку похоже» — очень сближает. Даже если вас отчитывают за смех с задней парты. Особенно, если отчитывают.

Получившуюся штуку можно презентовать подруге, чтобы услышать её восторженное «куда я дену твоего уродца?!».

А через пару месяцев найти «своего уродца» на полочке рядом с семейными фото.

Москва:

Санкт-Петербург:

Покупочки

И нет, не просто идти в ТЦ или залипать на вб с одного телефона. Прогуляться туда, где покупка становиться ритуалом и тусовкой, где можно трогать, удивляться и обсуждать. И, возможно, добиться заветного «ладно, я тебе подарю на Новый Год».

Москва:

Санкт-Петербург:

Превозмогаем вместе

Начинать новую жизнь трудно, но когда стараешься не одна — уже полегче. Кто поддержит эффективнее подруги? А после можно наслаждаться ощущением собственной великолепности где-нибудт в ресторане ;-)

Москва:

Санкт-Петербург:

Вкусно и эстетично

И, кстати, о ресторанах! Лучше вкусной еды может быть только эстетичная вкусная еда: с музыкой, поэзией, антуражем и возможностью прийти нарядными.

Москва:

Санкт-Петербург:

Между нами, девочками

Женские встречи — это особая магия. Тут можно быть расслабленнее, чувствовать больше понимания и поддержки. А ещё от души смеяться и плакать над многими личными вещами.

Москва:

Санкт-Петербург:

Будет что обсудить

Вспомни ваши самые бурные дискуссии! О том, за сколько часов тело растворяется в извести, является ли Шрек идеальным мужем и можно ли узнать маньяка по стрижке. Кайф же, да? Но таким дискуссиям нужно своё топливо, например, необычные лекции.

Москва:

Санкт-Петербург:

Полный отрыв

«Ничо не стрёмно!» — с подругой можно уверенно примерять самые смелые образы, и, как в сопливой цитате «танцевать, будто никто не видит».

Москва:

Санкт-Петербург:

Музыка нас связала

Орать вместе любимые строчки, качать телефоном с зажжённым фонариком под трогательные песни и чувствовать, что рядом настоящая родственная душа.

Москва:

Бонд с кнопкой Герои инди-фолка, ярчайшие представители сверхновой русской музыки. Группа прош... 14 ноября ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо», Ленинградский проспект, 36 от 1900₽ Акустический концерт на песке Сними обувь и танцуй босиком на тёплом песке, пока за окном московская осень. Г... 22 ноября Wood Studios, зал «Мираж», Малая Семёновская улица, 30с6 от 3300₽

Санкт-Петербург:

Если социальная батарейка на нуле

Атмосфера пижамной вечеринки, но в заведении. Вы клубочитесь в креслах, лениво кушаете снеки и обсуждаете сюжетные повороты. Опционально: вместе плачете над трогательными моментами.

Москва:

Санкт-Петербург:

Никто не осудит

Да это просто для расширения кругозора, правда!

Москва:

Санкт-Петербург:

Церемония полнолуния с Алишей Особенная лунная практика, чтобы замедлиться и прислушаться к себе. Практика будет поделена на три части: мягкая йога, чтобы разбудить тело. Медитация, чтобы направить внимание н... 24 ноября Ghetto Princess, Газовая улица, 10И 2222₽

А у тебя с лучшей подругой есть рецепты «идеальной встречи»? Может, это вылазка в спа или на природу? Поход на квест или на выставку? Поделись идеями! ;-)