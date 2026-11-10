Она самая лучшая, скажи! Твой сообщник, твоя муза и поддержка. И она точно достойна отличной тусовки, после которой вы обе с новыми силами будете покорять мир. Итак, организовываем важнейшую встречу (куда там собеседованиям и свиданиям) — встречу с нашей бести.
Не кринж, а свобода
Подруга — тот человек, с которым комфортно быть собой, забив на окружающих. Уж в каких состояниях вы друг друга не видели! Чем не повод ещё раз ярко проявить себя? А заодно и получить пару новых локальных мемов в копилку.
Москва:
Осень 1999-го, свадьба. Ты приходишь на неё не гостем со стороны, а человеком с именем, биографией и своим интересом в этот вечер: с кем-то за столом ты в ссоре, с кем-то в доле, а с кем-то тебе нужно...
Прокачивай софт-скилы через игру и комедию, избавляясь от внутреннего критика. ...
990₽
Идеальное место, где можно наконец-то снять маску серьёзности, выключить дейтинг...
800₽
Санкт-Петербург:
Комбо из разрывных шуток и азарта, где ты живёшь в каждом треке. Ведущий — проф...
от 990₽
Большой фестиваль совместного пения, где зрители становятся участниками. 3 000 ...
от 1200₽
Поделки
Не знаем, была ли в вашей дружбе страничка совместных уроков, но обещаем: вайб «да покажи как ты это сделала» и «оно у тебя на макаку похоже» — очень сближает. Даже если вас отчитывают за смех с задней парты. Особенно, если отчитывают.
Получившуюся штуку можно презентовать подруге, чтобы услышать её восторженное «куда я дену твоего уродца?!».
А через пару месяцев найти «своего уродца» на полочке рядом с семейными фото.
Москва:
Мастер-класс посвящен трендовому направлению в дизайне интерьеров (dopamine decor). Суть концепции — использование ультра-ярких цветов, наивных паттернов и забавных форм, которые стимулируют выработку...
Рыцари, грифоны и готические орнаменты — перенеси эстетику Средневековья на обычную посуду. Вдохновись эстетикой, узорами и персонажами, подумай, с кем из них хотел бы поработать, или изобрети своих....
Приходи на мастер-класс и сотвори настоящие арт-объекты из натуральных камней — браслеты, чокеры, обвесы, которые будут только твоими. Ты будешь не просто собирать бусинки — ты будешь играть с тексту...
Санкт-Петербург:
Мастер-класс, на котором ты сделаешь предмет интерьера, не просто украшающий про...
5500₽
Откуда берутся открытки, которые пересылают бабушки, и надолго ли хватит этого запаса? Готовь сани летом, а открытки — смолоду! Потренируешься в искусстве китча на коллажном мастер-классе....
Тебя ждёт мастер-класс под руководством опытного художника. Что тебя ждёт: — Ро...
4000₽
Покупочки
И нет, не просто идти в ТЦ или залипать на вб с одного телефона. Прогуляться туда, где покупка становиться ритуалом и тусовкой, где можно трогать, удивляться и обсуждать. И, возможно, добиться заветного «ладно, я тебе подарю на Новый Год».
Москва:
Индийский маркет и фудкорт Delhi базар представит лучшие товары страны, национальную кухню, танцы, выступление музыкантов и кулинарные мастер-классы. Даже если ты никогда не был в Индии, приходи на н...
Фестиваль локальных брендов, сезонные коллекции мастеров, диджейские сеты, мастер-классы и творческие воркшопы. 14-15 ноября c 12:00-20:00...
Крупнейший в России фестиваль керамики ручной работы. Два пространства — Цех Красного и Цех Белого. И внутри всё, за чем ты приходишь: керамика, стекло, дерево, текстиль, металл. Авторские работы, но...
Санкт-Петербург:
Площадка, где объединили мастеров разных творческих направлений со всей России, желающих реализовать свой творческий потенциал. Это вечный маркет с еженедельной сменой участников, в прекрасном месте ...
Фестиваль для всех, кто влюблён в комнатные растения и ручную работу. Маркет растений и локальных брендов. Более 70 продавцов. Тебя ждут: выбор растений от распространенных до коллекционных редкосте...
Выставка ручного творчества мастеров, дизайнеров, ремесленников из Санкт-Петербурга и других городов России. Тебя ждут: — Авторская одежда и аксессуары. Тысячи авторских аксессуаров из натуральной ко...
Превозмогаем вместе
Начинать новую жизнь трудно, но когда стараешься не одна — уже полегче. Кто поддержит эффективнее подруги? А после можно наслаждаться ощущением собственной великолепности где-нибудт в ресторане ;-)
Москва:
По пятницам, в 8 утра проводятся открытые беговые тренировки по красивым улочкам Арбата и набережной. Тренировки будет проводить тренер студии Sculpt Мария Андреева — профессиональный бегун и кандидат...
На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков ...
3500₽
150 человек. Большое пространство. Рэп, который ты знаешь наизусть. И живой баян...
1990₽
Санкт-Петербург:
На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками ...
2500₽
Иногда лучший способ начать выходной — это не кофе и телефон, а движение, воздух и люди рядом. Это про утро, в котором ты просто бежишь и чувствуешь себя живым. Участники встречаются я в субботу утро...
Вкусно и эстетично
И, кстати, о ресторанах! Лучше вкусной еды может быть только эстетичная вкусная еда: с музыкой, поэзией, антуражем и возможностью прийти нарядными.
Москва:
Для неторопливого начала дня отлично подойдёт Нью-Йоркский завтрак — как в хорошем кафе на Манхэттене. В меню: – свежеиспеченный бейгл со слабосоленым лососем; – глазунья на хрустящем картофельном ...
Камерный вечер при свечах в старинной усадьбе XVIII века. Испанские вина и испанская музыка, уютная атмосфера и тёплый, обволакивающий вокал Милы Динерштейн под аккомпанемент рояля будут естественно ...
Завтрак как в ресторане можно научиться готовить на своей кухне! Секрет в правильно подобранных ингредиентах и техниках, которые ты сможешь легко освоить на мастер-классе от Novikov Spacel. Удивляй с...
Красивое и безопасное пространство, где можно открываться и звучать. Делиться со...
от 2300₽
Санкт-Петербург:
Это событие для тех, кто ценит историю, стиль и аутентичность, неподвластную вре...
2900₽
Вечер, мягкий свет, аромат свежезаваренного чая и глубокие, тёплые звуки ханга. ...
2200₽
Между нами, девочками
Женские встречи — это особая магия. Тут можно быть расслабленнее, чувствовать больше понимания и поддержки. А ещё от души смеяться и плакать над многими личными вещами.
Москва:
Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...
от 1290₽
Говорящий барчик (Speaking BARchik) — безопасное и дружелюбное пространство, где можно говорить на английском без страха ошибаться, получать поддержку, знакомиться с новыми людьми и узнавать что-то ин...
Санкт-Петербург:
Встреча для тех, кому хочется красиво провести вечер, вкусно поесть, поговорить обо всём на свете и познакомиться с новыми людьми. Важно! Мероприятие только для девушек. «Одна.История» — сообщество ...
Лучшие девушки российского стендапа поднимут абсолютно разные темы и твоё настро...
900₽
Будет что обсудить
Вспомни ваши самые бурные дискуссии! О том, за сколько часов тело растворяется в извести, является ли Шрек идеальным мужем и можно ли узнать маньяка по стрижке. Кайф же, да? Но таким дискуссиям нужно своё топливо, например, необычные лекции.
Москва:
Рассказ о том, как жили представительницы «древнейшей профессии» и как регулирование данной деятельности отражает ход истории и метаморфозы внутри общества. Ты узнаешь, как менялся взгляд на «древней...
На вечере ты погрузишься в историю влюблённости и чувственности в творчестве русских писателей: «срамные» стихи XVIII века, фривольная лирика Пушкина и Лермонтова, эволюция чувственности – от Гоголя ...
Как античные богини вдохновляли модельеров Dior, почему образы русских красавиц ...
1000₽
Санкт-Петербург:
На сцене — сразу два кандидата биологических наук. Они разберут мифы, заблуждения, устойчивые убеждения и популярные мнения — и расскажут, что о комарах известно науке. Специально к лекции собрали са...
Что происходит, когда у режиссёра нет денег, у продюсера — стыда, а у зрителя есть желание увидеть то, что ему не покажут в обычном кинотеатре? Появляется территория грайндхауса — кино дешёвого, быст...
Словосочетание «охота на ведьм» сегодня употребляется в переносном значении, но ...
от 1900₽
Нужен ли нам Эдвард Каллен? Приходи на интерактивную лекцию-дискуссию, где разб...
Бесплатно
Полный отрыв
«Ничо не стрёмно!» — с подругой можно уверенно примерять самые смелые образы, и, как в сопливой цитате «танцевать, будто никто не видит».
Москва:
Хэллоуин прошёл, но возвращаться к нормальной жизни категорически не хочется. Поэтому сезон тёмной романтики продлевается — и тебя зовут на рейв по мотивам «Сумерек», вечеринку, после которой даже Вол...
Комфортная гик-вечеринка с танцами, знакомствами, играми, бирпонгом, вкусным баром, каверденс выступлениями, караоке и разумеется — косплеем. Для всех любителей к-поп, аниме, сериалов, комиксов, игр,...
На одной сцене встретятся легенды московской клубной сцены, чьи имена стали символами нулевых. К звёздному составу присоединится специальный гость — Monokini с живым выступлением и хитами. Лайн-ап: N...
Санкт-Петербург:
Пережили этот первый месяц осени и предлагают отпраздновать это безрассудством, ...
1000₽
Хроники искажённой реальности. После последнего перехода система перестала отвечать. Экзит уже несколько дней пытался восстановить координаты E4. Пространство больше не подчинялось привычным законам...
Рейв-сказка для взрослых по мотивам Джанни Родари. Актеры театра «Зал#3» перечи...
от 1500₽
Музыка нас связала
Орать вместе любимые строчки, качать телефоном с зажжённым фонариком под трогательные песни и чувствовать, что рядом настоящая родственная душа.
Москва:
Герои инди-фолка, ярчайшие представители сверхновой русской музыки. Группа прош...
от 1900₽
Сними обувь и танцуй босиком на тёплом песке, пока за окном московская осень. Г...
от 3300₽
Санкт-Петербург:
Под гигантским куполом Планетария, превратившимся в бескрайнее звёздное небо, ож...
от 1300₽
Команда «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые красивые и необычные залы ...
от 3000₽
Концерт, где ты вроде пришёл «просто послушать пару треков», а в итоге стоишь и ...
от 2200₽
Если социальная батарейка на нуле
Атмосфера пижамной вечеринки, но в заведении. Вы клубочитесь в креслах, лениво кушаете снеки и обсуждаете сюжетные повороты. Опционально: вместе плачете над трогательными моментами.
Москва:
О фильме: 12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил...
Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Трудоголик Нельсон не видит ничего, кроме работы, пока не встречает эк...
Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Два совершенно разных человека, одна машина и долгая дорога через амер...
Санкт-Петербург:
Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в ки...
О фильме: Он и она сближаются, подозревая, что их супруги завели роман друг с другом. Поэтичная мелодрама Вонг Кар-Вая. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченн...
О фильме: Джон и Джейн женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге всё. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они — наёмные убийцы, кот...
Никто не осудит
Да это просто для расширения кругозора, правда!
Москва:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/paintyteam_bot Арт-вечер, где главным сюжетом станет живая обнажённая модель, а твоей задачей — перенести её на холст...
Санкт-Петербург:
Особенная лунная практика, чтобы замедлиться и прислушаться к себе. Практика будет поделена на три части: мягкая йога, чтобы разбудить тело. Медитация, чтобы направить внимание н...
2222₽
А у тебя с лучшей подругой есть рецепты «идеальной встречи»? Может, это вылазка в спа или на природу? Поход на квест или на выставку? Поделись идеями! ;-)