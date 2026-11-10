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Где затусить с подругой

Тщательно планировать свидание? Не. А вот тщательно планировать встречу с лучшей подругой — другой разговор.

Что будет в статье:

  1. - Не кринж, а свобода
  2. - Поделки
  3. - Покупочки
  4. - Превозмогаем вместе
  5. - Вкусно и эстетично
  6. - Между нами, девочками
  7. - Будет что обсудить
  8. - Полный отрыв
  9. - Музыка нас связала
  10. - Если социальная батарейка на нуле
  11. - Никто не осудит

Она самая лучшая, скажи! Твой сообщник, твоя муза и поддержка. И она точно достойна отличной тусовки, после которой вы обе с новыми силами будете покорять мир. Итак, организовываем важнейшую встречу (куда там собеседованиям и свиданиям) — встречу с нашей бести.

Не кринж, а свобода

Подруга — тот человек, с которым комфортно быть собой, забив на окружающих. Уж в каких состояниях вы друг друга не видели! Чем не повод ещё раз ярко проявить себя? А заодно и получить пару новых локальных мемов в копилку.

Москва:

по подписке
Липовая свадьба
Липовая свадьба

Осень 1999-го, свадьба. Ты приходишь на неё не гостем со стороны, а человеком с именем, биографией и своим интересом в этот вечер: с кем-то за столом ты в ссоре, с кем-то в доле, а с кем-то тебе нужно...

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

Прокачивай софт-скилы через игру и комедию, избавляясь от внутреннего критика. ...

ул. С. Радонежского, 15-17с28, левый вход, 2 этаж

990₽

Караоке-вечеринка в стиле «Love is»
Караоке-вечеринка в стиле «Love is»

Идеальное место, где можно наконец-то снять маску серьёзности, выключить дейтинг...

Караоке Эхо, Малый Путинковский переулок, 1/2с1

800₽

Санкт-Петербург:

Весёлое музыкальное лото
Весёлое музыкальное лото

Комбо из разрывных шуток и азарта, где ты живёшь в каждом треке. Ведущий — проф...

Синий Пушкин

от 990₽

ХорФест
ХорФест

Большой фестиваль совместного пения, где зрители становятся участниками. 3 000 ...

Vokzal 1853

от 1200₽

Поделки

Не знаем, была ли в вашей дружбе страничка совместных уроков, но обещаем: вайб «да покажи как ты это сделала» и «оно у тебя на макаку похоже» — очень сближает. Даже если вас отчитывают за смех с задней парты. Особенно, если отчитывают. 

Получившуюся штуку можно презентовать подруге, чтобы услышать её восторженное «куда я дену твоего уродца?!».

А через пару месяцев найти  «своего уродца» на полочке рядом с семейными фото.

Москва:

по подписке
Дофаминовый горшочек
Дофаминовый горшочек

Мастер-класс посвящен трендовому направлению в дизайне интерьеров (dopamine decor). Суть концепции — использование ультра-ярких цветов, наивных паттернов и забавных форм, которые стимулируют выработку...

по подписке
Керамическое средневековье
Керамическое средневековье

Рыцари, грифоны и готические орнаменты — перенеси эстетику Средневековья на обычную посуду. Вдохновись эстетикой, узорами и персонажами, подумай, с кем из них хотел бы поработать, или изобрети своих....

по подписке
Аксессуары из натуральных камней
Аксессуары из натуральных камней

Приходи на мастер-класс и сотвори настоящие арт-объекты из натуральных камней — браслеты, чокеры, обвесы, которые будут только твоими. Ты будешь не просто собирать бусинки — ты будешь играть с тексту...

по подписке
Мастер-класс по ковровой вышивке
Мастер-класс по ковровой вышивке

Ты сможешь освоить петельную технику вышивки с использованием специальной ковровой иглы и оформить её в новогоднее панно-подставку или ёлочную игрушку. Можно выбрать один из эскизов из коллекции, а е...

Санкт-Петербург:

Покупочки

И нет, не просто идти в ТЦ или залипать на вб с одного телефона. Прогуляться туда, где покупка становиться ритуалом и тусовкой, где можно трогать, удивляться и обсуждать. И, возможно, добиться заветного «ладно, я тебе подарю на Новый Год».

Москва:

по подписке
Индийский маркет «Delhi базар»
Индийский маркет «Delhi базар»

Индийский маркет и фудкорт Delhi базар представит лучшие товары страны, национальную кухню, танцы, выступление музыкантов и кулинарные мастер-классы. Даже если ты никогда не был в Индии, приходи на н...

по подписке
Маркет у Моря
Маркет у Моря

Фестиваль локальных брендов, сезонные коллекции мастеров, диджейские сеты, мастер-классы и творческие воркшопы. 14-15 ноября c 12:00-20:00...

по подписке
Новогодняя Керамания
Новогодняя Керамания

Крупнейший в России фестиваль керамики ручной работы. Два пространства — Цех Красного и Цех Белого. И внутри всё, за чем ты приходишь: керамика, стекло, дерево, текстиль, металл. Авторские работы, но...

по подписке
Гараж-Винтаж
Гараж-Винтаж

Как насчёт стать частью Музея Москвы в конце ноября? Кажется, идея отличная. Более 130 участников соберутся на одной площадке, чтобы представить уникальные находки со всего мира. Это идеальный шанс б...

Санкт-Петербург:

по подписке
КвАРТал. Вечный маркет
КвАРТал. Вечный маркет

Площадка, где объединили мастеров разных творческих направлений со всей России, желающих реализовать свой творческий потенциал. Это вечный маркет с еженедельной сменой участников, в прекрасном месте ...

по подписке
Гроубокс маркет
Гроубокс маркет

Фестиваль для всех, кто влюблён в комнатные растения и ручную работу. Маркет растений и локальных брендов. Более 70 продавцов. Тебя ждут: выбор растений от распространенных до коллекционных редкосте...

по подписке
Авторские штучки
Авторские штучки

Выставка ручного творчества мастеров, дизайнеров, ремесленников из Санкт-Петербурга и других городов России. Тебя ждут: — Авторская одежда и аксессуары. Тысячи авторских аксессуаров из натуральной ко...

по подписке
Фестиваль еды и подарков «Точно вкусно»
Фестиваль еды и подарков «Точно вкусно»

Событие для тех, кто любит открывать новые вкусы, знакомиться с локальными производителями и находить необычные подарки. В преддверии Нового года фестиваль станет отличным поводом проникнуться праздни...

Превозмогаем вместе

Начинать новую жизнь трудно, но когда стараешься не одна — уже полегче. Кто поддержит эффективнее подруги? А после можно наслаждаться ощущением собственной великолепности где-нибудт в ресторане ;-)

Москва:

по подписке
Утренний беговой клуб
Утренний беговой клуб

По пятницам, в 8 утра проводятся открытые беговые тренировки по красивым улочкам Арбата и набережной. Тренировки будет проводить тренер студии Sculpt Мария Андреева — профессиональный бегун и кандидат...

Йога со щенками
Йога со щенками

На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков ...

до
Кутузовский проспект, 36с5

3500₽

Трапасана под живой баян
Трапасана под живой баян

150 человек. Большое пространство. Рэп, который ты знаешь наизусть. И живой баян...

ДК «Альфа Кристалл»

1990₽

Санкт-Петербург:

Вкусно и эстетично

И, кстати, о ресторанах! Лучше вкусной еды может быть только эстетичная вкусная еда: с музыкой, поэзией, антуражем и возможностью прийти нарядными.

Москва:

по подписке
Завтрак на Манхэттене
Завтрак на Манхэттене

Для неторопливого начала дня отлично подойдёт Нью-Йоркский завтрак — как в хорошем кафе на Манхэттене. В меню: – свежеиспеченный бейгл со слабосоленым лососем; – глазунья на хрустящем картофельном ...

по подписке
Концерт-дегустация: «Под испанским солнцем»
Концерт-дегустация: «Под испанским солнцем»

Камерный вечер при свечах в старинной усадьбе XVIII века. Испанские вина и испанская музыка, уютная атмосфера и тёплый, обволакивающий вокал Милы Динерштейн под аккомпанемент рояля будут естественно ...

по подписке
Завтрак как в ресторане
Завтрак как в ресторане

Завтрак как в ресторане можно научиться готовить на своей кухне! Секрет в правильно подобранных ингредиентах и техниках, которые ты сможешь легко освоить на мастер-классе от Novikov Spacel. Удивляй с...

Поэтический вечер с вином и закусками
Поэтический вечер с вином и закусками

Красивое и безопасное пространство, где можно открываться и звучать. Делиться со...

Нора

от 2300₽

Санкт-Петербург:

Винтажный коктейль
Винтажный коктейль

Это событие для тех, кто ценит историю, стиль и аутентичность, неподвластную вре...

Гранд отель Мойка 22, набережная реки Мойки, 22

2900₽

Чайная церемония под живое звучание ханга
Чайная церемония под живое звучание ханга

Вечер, мягкий свет, аромат свежезаваренного чая и глубокие, тёплые звуки ханга. ...

My Hygge Place

2200₽

по подписке
Праздник шоколада
Праздник шоколада

Фестиваль, где встречаются вкус, искусство, музыка и исследования. Ты узнаешь, какой путь проходит какао-боб, прежде чем превратиться в шоколадную плитку, и как менялся шоколад — от старинных рецепто...

Между нами, девочками

Женские встречи — это особая магия. Тут можно быть расслабленнее, чувствовать больше понимания и поддержки. А ещё от души смеяться и плакать над многими личными вещами.

Москва:

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...

до
Руки ВВерх!

от 1290₽

по подписке
Женский английский клуб
Женский английский клуб

Говорящий барчик (Speaking BARchik) — безопасное и дружелюбное пространство, где можно говорить на английском без страха ошибаться, получать поддержку, знакомиться с новыми людьми и узнавать что-то ин...

по подписке
Женский круг историй и песен «Возвращаюсь домой»
Женский круг историй и песен «Возвращаюсь домой»

Есть место, где не нужно быть сильной, удобной, успешной, правильной. Где можно снять все роли и маски, выдохнуть и просто быть собой. Тебя приглашают в круг историй и песен «Возвращаюсь домой» (в тр...

Санкт-Петербург:

Будет что обсудить

Вспомни ваши самые бурные дискуссии! О том, за сколько часов тело растворяется в извести, является ли Шрек идеальным мужем и можно ли узнать маньяка по стрижке. Кайф же, да? Но таким дискуссиям нужно своё топливо, например, необычные лекции. 

Москва:

Санкт-Петербург:

по подписке
Больше чем писк: мифы и факты о жизни комаров
Больше чем писк: мифы и факты о жизни комаров

На сцене — сразу два кандидата биологических наук. Они разберут мифы, заблуждения, устойчивые убеждения и популярные мнения — и расскажут, что о комарах известно науке. Специально к лекции собрали са...

по подписке
От B до Z: анатомия плохого кино
От B до Z: анатомия плохого кино

Что происходит, когда у режиссёра нет денег, у продюсера — стыда, а у зрителя есть желание увидеть то, что ему не покажут в обычном кинотеатре? Появляется территория грайндхауса — кино дешёвого, быст...

Ведьмы среди нас!
Ведьмы среди нас!

Словосочетание «охота на ведьм» сегодня употребляется в переносном значении, но ...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 1900₽

Психологический разбор «Сумерек»
Психологический разбор «Сумерек»

Нужен ли нам Эдвард Каллен? Приходи на интерактивную лекцию-дискуссию, где разб...

Библиотека комиксов

Бесплатно

по подписке
Неправдивая история Петербурга
Неправдивая история Петербурга

Что, если Пётр I не построил, а откопал город? Кто на самом деле оставил следы в его архитектуре: атланты, инопланетяне или забытые цивилизации? На лекции общества пьяных искусствоведов ты узнаешь, ка...

Полный отрыв

«Ничо не стрёмно!» — с подругой можно уверенно примерять самые смелые образы, и, как в сопливой цитате «танцевать, будто никто не видит».

Москва:

по подписке
Рейв «Сумерки»
Рейв «Сумерки»

Хэллоуин прошёл, но возвращаться к нормальной жизни категорически не хочется. Поэтому сезон тёмной романтики продлевается — и тебя зовут на рейв по мотивам «Сумерек», вечеринку, после которой даже Вол...

по подписке
Котёл «Цирк»
Котёл «Цирк»

Комфортная гик-вечеринка с танцами, знакомствами, играми, бирпонгом, вкусным баром, каверденс выступлениями, караоке и разумеется — косплеем. Для всех любителей к-поп, аниме, сериалов, комиксов, игр,...

по подписке
Гламурные нулевые
Гламурные нулевые

На одной сцене встретятся легенды московской клубной сцены, чьи имена стали символами нулевых. К звёздному составу присоединится специальный гость — Monokini с живым выступлением и хитами. Лайн-ап: N...

по подписке
Дискотека 90-х: вернись в прошлое
Дискотека 90-х: вернись в прошлое

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Эй, дискотека зовёт. Настало время достать свои самые крутые шмотки из 90-х и оторваться по полной. Т...

Санкт-Петербург:

Музыка нас связала

Орать вместе любимые строчки, качать телефоном с зажжённым фонариком под трогательные песни и чувствовать, что рядом настоящая родственная душа.

Москва:

Бонд с кнопкой
Бонд с кнопкой

Герои инди-фолка, ярчайшие представители сверхновой русской музыки. Группа прош...

ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо», Ленинградский проспект, 36

от 1900₽

Акустический концерт на песке
Акустический концерт на песке

Сними обувь и танцуй босиком на тёплом песке, пока за окном московская осень. Г...

Wood Studios, зал «Мираж», Малая Семёновская улица, 30с6

от 3300₽

Санкт-Петербург:

«Сумерки». Симфония в темноте
«Сумерки». Симфония в темноте

Под гигантским куполом Планетария, превратившимся в бескрайнее звёздное небо, ож...

Петербургский Планетарий

от 1300₽

Settlers
Settlers

Петербургская группа Settlers во главе с вокалисткой Яной Шелпаковой — одна из з...

Космонавт

от 2200₽

Легенды диско в Особняке Половцова. От ABBA до Queen
Легенды диско в Особняке Половцова. От ABBA до Queen

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые красивые и необычные залы ...

Особняк А.А. Половцова

от 3000₽

Бонд с кнопкой
Бонд с кнопкой

Концерт, где ты вроде пришёл «просто послушать пару треков», а в итоге стоишь и ...

СК Юбилейный, проспект Добролюбова, 18

от 2200₽

Если социальная батарейка на нуле

Атмосфера пижамной вечеринки, но в заведении. Вы клубочитесь в креслах, лениво кушаете снеки и обсуждаете сюжетные повороты. Опционально: вместе плачете над трогательными моментами. 

Москва:

по подписке
Кинопоказ «Тайна Коко»
Кинопоказ «Тайна Коко»

О фильме: 12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил...

по подписке
«Сладкий ноябрь» в кинобаре
«Сладкий ноябрь» в кинобаре

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Трудоголик Нельсон не видит ничего, кроме работы, пока не встречает эк...

по подписке
Секретный показ в кинобаре
Секретный показ в кинобаре

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Два совершенно разных человека, одна машина и долгая дорога через амер...

по подписке
«Побег из курятника» в кинобаре
«Побег из курятника» в кинобаре

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Ночные совещания, подкопы, неудачные попытки и один харизматичный чужа...

Санкт-Петербург:

по подписке
Плетёный муж
Плетёный муж

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в ки...

по подписке
Кино в баре «Любовное настроение»
Кино в баре «Любовное настроение»

О фильме: Он и она сближаются, подозревая, что их супруги завели роман друг с другом. Поэтичная мелодрама Вонг Кар-Вая. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченн...

по подписке
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит

О фильме: Джон и Джейн женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге всё. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они — наёмные убийцы, кот...

по подписке
Затерявшись в звёздах
Затерявшись в звёздах

Чу Нан-ён мечтает попасть в команду экспедиции на Марс, где 25 лет назад погибла её мать, но проваливает тест в НАСА и возвращается в Корею. Она продолжает разработку устройства для поиска органики и,...

Никто не осудит

Да это просто для расширения кругозора, правда!

Москва:

Санкт-Петербург:

Церемония полнолуния с Алишей
Церемония полнолуния с Алишей

Особенная лунная практика, чтобы замедлиться и прислушаться к себе. Практика будет поделена на три части: мягкая йога, чтобы разбудить тело. Медитация, чтобы направить внимание н...

Ghetto Princess, Газовая улица, 10И

2222₽

А у тебя с лучшей подругой есть рецепты «идеальной встречи»? Может, это вылазка в спа или на природу? Поход на квест или на выставку? Поделись идеями! ;-)

Что есть в статье:

  1. Не кринж, а свобода
  2. Поделки
  3. Покупочки
  4. Превозмогаем вместе
  5. Вкусно и эстетично
  6. Между нами, девочками
  7. Будет что обсудить
  8. Полный отрыв
  9. Музыка нас связала
  10. Если социальная батарейка на нуле
  11. Никто не осудит

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