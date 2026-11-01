Камерный вечер при свечах в старинной усадьбе XVIII века. Испанские вина и испанская музыка, уютная атмосфера и тёплый, обволакивающий вокал Милы Динерштейн под аккомпанемент рояля будут естественно переплетаться с рассказами сомелье Астры Гаспарян. Искусство винной дегустации и живое звучание в одном бокале. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билета входит дегустационный сет вин и лёгкие закуски.