На вечере ты погрузишься в историю влюблённости и чувственности в творчестве русских писателей: «срамные» стихи XVIII века, фривольная лирика Пушкина и Лермонтова, эволюция чувственности – от Гоголя до современной литературы. Поговоришь о том, как непросто выразить чувственность в искусстве и почему отечественные писатели так и не смогли создать русского «Декамерона». Затем посмотришь на хронологию чувственности: начнёшь с любви в поэзии Пушкина и Лермонтова. Перейдёшь к теме чувственности в творчестве Гоголя, Тургенева, Достоевского и Толстого. Посмотришь, как изменилось отношение к любви в литературе ХХ века — подробно остановишься на цикле повестей Ивана Бунина «Темные аллеи», а закончишь разговор проблемой чувственности в современной русской литературе. Лекцию прочитает Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ. Читал лекции по русской литературе в Польше, Сербии, Италии и Германии. В стоимость входит фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.