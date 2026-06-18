ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-ужин: «Эротика в русской литературе»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4900₽ до 5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На вечере ты погрузишься в историю влюблённости и чувственности в творчестве русских писателей: «срамные» стихи XVIII века, фривольная лирика Пушкина и Лермонтова, эволюция чувственности – от Гоголя до современной литературы. Поговоришь о том, как непросто выразить чувственность в искусстве и почему отечественные писатели так и не смогли создать русского «Декамерона». Затем посмотришь на хронологию чувственности: начнёшь с любви в поэзии Пушкина и Лермонтова. Перейдёшь к теме чувственности в творчестве Гоголя, Тургенева, Достоевского и Толстого. Посмотришь, как изменилось отношение к любви в литературе ХХ века — подробно остановишься на цикле повестей Ивана Бунина «Темные аллеи», а закончишь разговор проблемой чувственности в современной русской литературе. Лекцию прочитает Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ. Читал лекции по русской литературе в Польше, Сербии, Италии и Германии. В стоимость входит фуршетный стол и приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста