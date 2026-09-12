Индийский маркет и фудкорт Delhi базар представит лучшие товары страны, национальную кухню, танцы, выступление музыкантов и кулинарные мастер-классы. Даже если ты никогда не был в Индии, приходи на настоящий индийский базар в центре Москвы, куда приедут торговцы традиционными товарами из стран Азии и Востока. Яркие украшения, одежда в этно-стиле, домашний текстиль, ароматические палочки, музыкальные инструменты и, конечно, знаменитые рис, чай, приправы. 16-18 октября с 12:00 до 20:00