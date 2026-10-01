Легенды диско в Особняке Половцова. От ABBA до Queen
Большая Морская улица, 52
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Завершение:
от 3000₽ до 6500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Команда «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, создавая неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Роскошный Бронзовый зал в этот вечер наполнится лучшими хитами эпохи диско от Boney M до Bee Gees в исполнении камерного оркестра. Каждая нота найдёт отражение в твоей душе и позволит насладиться энергией музыки. Что тебя ждёт: Магическая атмосфера вечера в роскошных интерьерах. Виртуозное исполнение в авторских инструментальных аранжировках.
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