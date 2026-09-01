Концерт, где ты вроде пришёл «просто послушать пару треков», а в итоге стоишь и киваешь с видом человека, который всё понял про жизнь. Бонд с кнопкой привозят вечер, в котором инди, поп и лёгкая меланхолия аккуратно делают вид, что это всё несерьёзно… но почему-то попадает прямо туда, куда обычно не попадает даже терапия. В программе — узнаваемые треки, тёплый живой звук и атмосфера «тихой эмоциональной перегрузки», когда хочется одновременно улыбаться и задумчиво смотреть в пол. Танцевать не обязательно, но почему-то всё равно получится. Подойдёт тем, кто любит музыку с настроением, концерты без лишнего пафоса и вечер, после которого хочется идти домой пешком и немного подумать о своём.