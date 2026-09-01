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Бонд с кнопкой

СК Юбилейный, проспект Добролюбова, 18

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 13000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт, где ты вроде пришёл «просто послушать пару треков», а в итоге стоишь и киваешь с видом человека, который всё понял про жизнь. Бонд с кнопкой привозят вечер, в котором инди, поп и лёгкая меланхолия аккуратно делают вид, что это всё несерьёзно… но почему-то попадает прямо туда, куда обычно не попадает даже терапия. В программе — узнаваемые треки, тёплый живой звук и атмосфера «тихой эмоциональной перегрузки», когда хочется одновременно улыбаться и задумчиво смотреть в пол. Танцевать не обязательно, но почему-то всё равно получится. Подойдёт тем, кто любит музыку с настроением, концерты без лишнего пафоса и вечер, после которого хочется идти домой пешком и немного подумать о своём.

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Комментарии

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Алиса
2 октября 2025, 01:20

Всем привет! Вдруг кто тут есть, кто тоже идет, кому хочется компании. У меня свой билет, дополнительных нет. Так что если вам актуально - пишите, обсудим)

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