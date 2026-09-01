Alkonost
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 1600₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Группа Alkonost является родоначальником фолк-метал сцены в России. В настоящее время Alkonost одна из наиболее самобытных и авторитетных команд стиля. Пришла пора сплясать под «Кровавые Травы», погрустить под «Ожидание», как следует зарубиться под «Безвременье» и «Бездну». Но это не всё, ведь в программе тебя также ждут лучшие хиты группы, море драйва, эмоций, света и дыма.
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