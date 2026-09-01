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Комфортная гик-вечеринка с танцами, знакомствами, играми, бирпонгом, вкусным баром, каверденс выступлениями, караоке и разумеется — косплеем. Для всех любителей к-поп, аниме, сериалов, комиксов, игр, фильмов, книг, манги и косплея. Тебя ждут бурлеск выступления, пилон для всех желающих, вкуснейший бар и классная компания. Паспорт с собой — обязательно. Больше информации об участниках и активностях: https://t.me/shanashf3
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