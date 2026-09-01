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Гараж Винтаж

Даниловский рынок, Мытная улица, 74

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Фестивали

Про событие

Крупный маркет, гаражная распродажа, аутлет и любимый многими аттракцион выходного дня. Собрали почти 100 продавцов — дизайнеры, мастера, личные гардеробы участников с отборными вещами: от люксовых брендов до качественного масс-маркета. А ещё украшения, винил, винтаж без нафталина, распродажа от артисток театра и кино — и, конечно, скидки и яркие впечатления. 19–20 сентября с 12:00 до 21:00

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