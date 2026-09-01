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Завтрак на Манхэттене

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

9900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Для неторопливого начала дня отлично подойдёт Нью-Йоркский завтрак — как в хорошем кафе на Манхэттене. В меню: – свежеиспеченный бейгл со слабосоленым лососем; – глазунья на хрустящем картофельном хашбрауне с двумя ломтиками жареного бекона под «тающим» сыром чеддер; – черничные панкейки с кленовым сиропом. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.

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