Завтрак на Манхэттене
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж
Начало:
Завершение:
9900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Для неторопливого начала дня отлично подойдёт Нью-Йоркский завтрак — как в хорошем кафе на Манхэттене. В меню: – свежеиспеченный бейгл со слабосоленым лососем; – глазунья на хрустящем картофельном хашбрауне с двумя ломтиками жареного бекона под «тающим» сыром чеддер; – черничные панкейки с кленовым сиропом. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.
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