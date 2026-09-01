ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Авторские штучки

Инженерная улица, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Выставка ручного творчества мастеров, дизайнеров, ремесленников из Санкт-Петербурга и других городов России. Тебя ждут: — Авторская одежда и аксессуары. Тысячи авторских аксессуаров из натуральной кожи — кошельки, ремни, браслеты, очечники и сумочки; авторские плащи и расшитые платья в пол, жилеты, юбки и брюки; шляпки, шапки, шарфы и платки ручной работы. — Украшения. Украшения из тонкого стекла; из жемчуга, камней и металлов. Дизайнерская бижутерия. — Вещи для дома. Светильники из дерева; керамические салатники с росписью, кружки с отпечатками настоящих растений, деревянные доски, часы и шкатулки, игрушки ручной работы и многое другое. 26 сентября с 11:00 до 19:00 27 сентября с 11:00 до 18:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста