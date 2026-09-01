Выставка ручного творчества мастеров, дизайнеров, ремесленников из Санкт-Петербурга и других городов России. Тебя ждут: — Авторская одежда и аксессуары. Тысячи авторских аксессуаров из натуральной кожи — кошельки, ремни, браслеты, очечники и сумочки; авторские плащи и расшитые платья в пол, жилеты, юбки и брюки; шляпки, шапки, шарфы и платки ручной работы. — Украшения. Украшения из тонкого стекла; из жемчуга, камней и металлов. Дизайнерская бижутерия. — Вещи для дома. Светильники из дерева; керамические салатники с росписью, кружки с отпечатками настоящих растений, деревянные доски, часы и шкатулки, игрушки ручной работы и многое другое. 26 сентября с 11:00 до 19:00 27 сентября с 11:00 до 18:00