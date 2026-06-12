Мастер-класс по чтению натальной карты
ул. Петровка, 30/7
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Что такое натальная карта? Это личный гороскоп, позволяющий выявить потенциал человека, его особенности характера и основные линии судьбы. На мастер-классе под руководством опытного астролога участники будут учиться построению и базовому анализу натальной карты.
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