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«Побег из курятника» в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Ночные совещания, подкопы, неудачные попытки и один харизматичный чужак, который обещает научить всех летать. Звучит подозрительно, но альтернатива одна: попасть в куриный пирог. Пластилиновая классика от создателей «Уоллеса и Громита». В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

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