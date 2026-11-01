Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Ночные совещания, подкопы, неудачные попытки и один харизматичный чужак, который обещает научить всех летать. Звучит подозрительно, но альтернатива одна: попасть в куриный пирог. Пластилиновая классика от создателей «Уоллеса и Громита». В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent