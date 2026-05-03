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Киновечер «Тайна Коко»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: 12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить и его праправнуку. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где встречает души предков. Мигель знакомится там с духом-скелетом по имени Гектор, который становится его проводником. Вдвоём они отправляются на поиски де ла Круса. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.

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