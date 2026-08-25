После показа пройдёт обсуждение с выпускницами Московской школы кино: художницей по гриму Александрой Ласточкиной и художницей-постановщицей Викторией Фетисовой. Есть место за пределами нашей реальности… Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых жёлтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.