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Специальный показ: «Закулисье реальности»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

После показа пройдёт обсуждение с выпускницами Московской школы кино: художницей по гриму Александрой Ласточкиной и художницей-постановщицей Викторией Фетисовой. Есть место за пределами нашей реальности… Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых жёлтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

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